Самара, , 18:15 — REGNUM Более четырех тысяч коек для оказания медицинской помощи пациентам с COVID-19 создано в Самарской области. Об этом 7 октября сообщает пресс-служба областного правительства.

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По сообщению пресс-службы ведомства, данный вопрос был рассмотрен на совещании, посвященном работе областной системы здравоохранения в период угрозы распространения новой коронавирусной инфекции.

Сообщается, что после летней стабилизации ситуации с коронавирусом в области снова сложилась непростая ситуация с этой инфекцией. В настоящее время в больницах региона создано 4166 коек для лечения пациентов с COVID-19. Это почти вдвое больше плановых показателей, которые были установлены Минздравом РФ. И работа по увеличению коечного фонда будет продолжена.

Отмечается, что в медицинских учреждениях регулярно пополняются запасы средств индивидуальной защиты за счет средств федерального и регионального бюджетов.

По словам губернатора Самарской области Дмитрия Азарова, ситуация с коронавирусом имеет тенденцию к достаточно серьезным осложнениям. Это усугубляется сезонным подъемом заболеваемости ОРВИ и гриппом. Поэтому нужно определить, как в таких условиях перестроить работу первичного звена. При этом главной задачей является сбережение здоровья людей, а также создание условия для устойчивой работы экономики.

По итогам совещания его участники выработали ряд решений по защите общественного здоровья и повышению эффективности работы системы здравоохранения.

Дмитрий Азаров сообщил, что эти решения будут воплощены в жизнь в самое ближайшее время. О каких именно решениях идет речь, не уточняется.

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