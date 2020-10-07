Москва, , 17:26 — REGNUM Указ мэра Москвы Сергея Собянина о предоставлении работодателями данных о сотрудниках на портале mos.ru соответствует законодательству. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил руководитель юридического управления «Партии Прямой Демократии», кандидат юридических наук Борис Чигидин.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус наступает: в России ужесточают меры — все новости»

Оценивая законность и обоснованность данного правового акта, эксперт указал, что с юридической точки зрения документ не нарушает прав граждан, однако сотрудники не обязаны предоставлять эти сведения работодателю.

«В новом указе мэра Собянина от 06.10.2020 власти Москвы обязывают работодателей предоставлять такие данные о сотрудниках, как номера машины и карт «Тройка» и «Стрелка». Формально такое действие со стороны властей скорее законно: закон «О персональных данных» допускает возможность обработки персональных данных без согласия их субъекта, в том числе в случае, если такая обработка необходима для выполнения функций, полномочий и обязанностей, возложенных законодательством на оператора персональных данных», — сказал эксперт.

В то же время юрист отметил, что право городских властей потребовать соответствующие сведения от работодателей не означает, что сотрудники обязаны предоставлять их начальству. Они вправе отказаться это делать, но только в том случае, если подобная обязанность не предусмотрена трудовым договором. Ведь ни из федеральных законов, ни из соответствующего указа мэра Москвы обязанность предоставлять сведения о себе для работников не вытекает.

«В том случае, когда сотрудник откажется предоставлять руководству свои данные, наложение работодателем штрафа на работника будет незаконным в любом случае, поскольку такой формы дисциплинарного взыскания трудовое законодательство не предусматривает в принципе. Кроме того, как мы выяснили чуть раньше, обязанности предоставлять соответствующую информацию работодателю работник практически гарантированно не несет, что исключает возможность применения к нему любых предусмотренных законом дисциплинарных взысканий», — заявил Чигидин.

При этом эксперт заявил, что цели, по которым власти столицы потребовали предоставление номеров карт «Тройка» и «Стрелка» остаются неясными. Не исключено, что сделано это с цель мониторинга возможных передвижений находящихся на «удаленке» граждан из дома на работу и обратно.

«Городским властям, видимо, кажется, что в сочетании с данными о местоположении абонентских устройств работников эти сведения могут быть положены в основу последующего предъявления работодателям претензий о необеспечении фактического режима дистанционной работы. В любом случае, поскольку свобода передвижения, в том числе на общественном транспорте, ни одной категории москвичей, включая работников на «удаленке», по состоянию на 7 октября официально не ограничена (даже приостановка действия транспортных приложений к социальным картам сама по себе не порождает обязанности ее владельца сидеть дома), никаких оснований для привлечения к ответственности держателей переписываемых транспортных карт за пользование ими не существует», — подчеркнул юрист.

Читайте ранее в этом сюжете: Нарушителям масочного режима откажут в оказании госуслуг

Читайте развитие сюжета: 50% заражений COVID случается из-за отсутствия масок — глава Подмосковья