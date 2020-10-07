Челябинск, , 16:45 — REGNUM В Челябинске местный житель пойдёт под суд за насилие над полицейским. Об этом сообщает пресс-служба облпрокуратуры.

Дело передала прокуратура Металлургического района. По данным следствия, 29 июля 18-летний гражданин и его знакомый были пойманы с наркотическими средствами. Чтобы избежать дальнейших разбирательств, юноша распылил в глаз сотруднику ГИБДД содержимое перцового баллончика.

Прямо на месте он был задержан и затем арестован. За это преступление ему грозит до десяти лет колонии.