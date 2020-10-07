Курск, , 16:45 — REGNUM В курской школе зафиксированы случаи заражения коронавирусом у учителей. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе областной администрации.

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Положительные тесты зарегистрированы у двух учителей школы №59. Роспотребнадзор проводит эпидемиологическое расследование. У контактных лиц взяли пробы на коронавирус.

Классы, в которых преподавали эти учителя, были переведены на дистанционное обучение. Один из классов 7 октября уже вернулся к обучению в очном режиме. Три других класса вернутся к обычным занятиям с 12 октября.

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