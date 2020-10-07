Санкт-Петербург, , 17:08 — REGNUM Петербургские депутаты ужесточат штрафы за незаконную торговлю, передает 7 октября корреспондент ИА REGNUM.

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В первом чтении соответствующий документ поддержало большинство депутатов городского Заксобрания. Речь идет о поправках в городской закон об административных правонарушениях.

Так, за нелегальное размещение нестационарных торговых объектов (НТО) без договора аренды физическое лицо будут штрафовать на 4−5 тыс. рублей, должностное — на 5−15 тыс. рублей, а юридическое — на 50−200 тыс. рублей.

В первый раз нарушитель может получить только предупреждение.

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