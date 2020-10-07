Ульяновск, , 18:59 — REGNUM Из резервного фонда Ульяновской области на борьбу с коронавирусом и его последствиями выделено более 25 млн рублей. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус наступает: в России ужесточают меры — все новости»

Облминздраву перераспределено 15,7 млн рублей, из них 10,2 млн рублей — на финансирование расходов, связанных с отпусками и компенсациями за их неиспользование медиками, которые с марта по август текущего года получали меры поддержки. Еще 5,4 млн рублей выделили на обеспечение медперсонала ковидного госпиталя Центральной городской клинической больницы Ульяновска временным жильем. Почти 10 млн рублей распределили минстрою для выплат в рамках госпрограммы «Губернаторская ипотека». Сотрудникам медучреждений, которые лечат пациентов с COVID-19, предоставят средства в пределах 150 тыс. рублей для погашения первоначального взноса ипотечного кредита. Уже поступило 15 заявлений на выдачу свидетельств работникам сферы здравоохранения на общую сумму более 2 млн рублей. Всего за время действия программы с 2011 года жилищные условия в регионе улучшили 1,5 тыс. семей. В текущем году 186 семей воспользовались такой возможностью.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в июле депутаты Законодательного собрания поддержали предлагаемые поправки в региональный бюджет, где в том числе предусмотрены средства на увеличение резервного фонда и финансирование мероприятий в условиях пандемии коронавируса.

Читайте также: На борьбу с коронавирусом Ульяновская область направит ещё 2,5 млрд рублей