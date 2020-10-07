Посёлок городского типа Локомотивный, Челябинская область, , 16:29 — REGNUM В Локомотивном округе Челябинской области местные власти незаконно ввел режим ЧС. Об этом сообщает пресс-служба облпрокуратуры.

В ходе проверки выяснилось, что режим ЧС был введён 28 сентября постановлением местного главы. Основанием для этого стало решение комиссии о необходимости срочного ремонта водопровода. При этом по факту работы на водопроводе шли плановые, а водоснабжение населения и социальных объектов не прекращалась.

Прокурор опротестовал постановление главы округа. В итоге 2 октября режим ЧС был снят