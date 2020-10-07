Москва, , 16:23 — REGNUM Телеведущая и экс-супруга рэпера Гуфа Айза Долматова сообщила о том, что в её желудке нашли «какое-то образование». Соответствующее заявление она сделала в своём аккаунте в Instagram.

«В общем, решила я заняться своим физическим здоровьем. Снова анализы, УЗИ, КТ и многое другое. Вышла из больницы в слезах. Сердце слабое стало, говорят, нельзя нервничать. Насмешили, конечно. В желудке какое-то образование — операция предстоит», — написала Долматова.

Она отметила свою готовность «пройти и этот этап своей жизни».

Долматова также подчеркнула, что в этом мире «мы не живём, а плавно выживаем».