Красногорск, , 16:38 — REGNUM Количество преступлений в Подмосковье в годовом выражении сокращается. Такие данные приведены на официальном сайте правительства Московской области.

Так, за первые девять месяцев 2020 года в регионе зарегистрировано 55,3 тысячи преступлений. Эта цифра на 3,5% меньше, чем показатель аналогичного периода прошлого года.

Больше всего уменьшилось количество квартирных краж и угонов автомобилей. По данным направление сокращение составило 26,4% и 26,1% соответственно. Число убийств уменьшилось на 11,8%, грабежей — на 4%. Также на 7,6% сократилось число преступлений, совершенных иностранными гражданами. На 6,8% упало количество преступлений в общественных местах.

В то же время по отдельным направлениям преступности зафиксирован рост. Например, количество мошеннических операций за девять месяцев увеличилось почти на треть. Также на 1% выросло число преступлений, совершенных несовершеннолетним, а незаконный оборот наркотиков продемонстрировал прирост в 2%.