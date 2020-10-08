Москва, , 08:12 — REGNUM Переход на дистанционное обучение в Москве, Сахалине и Ульяновской области из-за распространения новой коронавирусной инфекции породило множество негативных комментариев от пользователей интернета. Свои мнения граждане оставили 7 октября в сервисе Яндекс.Новости.

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Большинство комментаторов попыталось объяснить, чем дистанционное образование отличается от обычного. Граждане перечислили множество негативных факторов, с которыми сталкивается ребёнок в условиях обучения за компьютером.

«Дистанционно образование возможно только для взрослых. Школа должна давать больше, чем формальное образование. Это наставничество, физическая активность, совместные игры, диалоги, творческие практики. Ничему этому научить удаленно в полной мере невозможно», — пишет пользователь Дмитрий.

Другие указали на то, что дистанционное образование наносит вред в том числе и экономике. Имеется в виду, что раз дети остаются в квартире одни, то с ними приходится сидеть их родителям, которые, в свою очередь, не идут на работу. Данный фактор может нанести ущерб российской экономике, считают люди.

«Новая самоизоляция это полный крах всей экономики РФ. Если при текущей ситуации 1$ к НГ 100руб, то новые меры это обвал рубля и миллионы безработных без средств к существованию. Нужно понимать, что в вопросах помощи государство — ноль. Нужно не карантины вводить, а восстанавливать убитую реформами и оптимизациями медицину до уровня СССР», — поделился мнением Михаил.

Часть граждан усмотрела в практике дистанционного образования попытку склонить население к переходу на платное образование. Пользователи считают, что таким образом власть намекает гражданам, что если они не хотят следовать установленным правилам, то пусть сами занимаются своими детьми и платят в те школы, где нет перехода на дистанционное образование.

«Понятно к чему идём — переход на платное образование. Его нельзя сделать платным одним указом или законом. Поэтому делают вот так. Кто хочет учиться бесплатно — сидите самостоятельно учитесь по онлайн-курсам. А кто хочет учиться по нормальному — учитесь, для вас платные школы. Школам уже давно поставлена задача — перейти на самообеспечение. Зачем платить миллиарды учителям, если это могут делать родители?.. Медицина, кстати, тоже к этому идёт», — написал Сергей В.

Нашлись и те, кто поделился личными историями. К примеру, один из пользователей рассказал о ситуации с реабилитационными центрами для детей-инвалидов. По его словам, дистанционное образование категорически не подходит для данной категории детей.

«Сегодня сообщили, что закрывают на карантин социальные реабилитационные центры для детей-инвалидов. Открылись они в середине сентября. За это время мы с ребенком успели пройти всего несколько занятий. Онлайн занятие с особенными детками практически не дают никакого результата. Государство по-моему только вредительством занимается, а не помогает своим гражданам», — пишет Артур М.

Отдельные комментаторы предложили посмотреть на опыт Китая, где вспышка инфекции не привела к необходимости всеобщего перехода на дистанционное образование. Более того, как утверждают пользователи, нет объективных данных о влиянии на статистику по заболеваемости в связи с переходом на дистанционку.

«Мне интересен опыт Китая где была вспышка инфекции! Перевели ли они на дистанционное обучение своих школьников? И какой процент заболевших школьников в указанных регионах? А так как нет обоснования, только общие цифры! И удивляет, что решения принимаются лицами не имеющими медицинского образования без официальных комментариев медиков!», — написал пользователь Евгений К.

Напомним, 5 октября заместитель министра просвещения России Виктор Басюк заявил, что школы Москвы, Сахалина и Ульяновской области переходят на обязательное дистанционное обучение.