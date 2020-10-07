Сеул, , 16:14 — REGNUM Гражданин Индонезии сбежал из изоляции в Южной Корее, сломав стену, сообщает Sindonews.

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«У человека был отрицательный тест на коронавирус, и у него не было симптомов в период изоляции», — заявил официальный представитель министерства здравоохранения Южной Кореи.

Как известно, каждый, кто прибывает в Южную Корею из-за границы, должен пройти двухнедельную изоляцию, чтобы предотвратить распространение коронавируса, независимо от того, есть ли у пребывающего симптомы или нет.

Министерство здравоохранения Южной Кореи предупредило, что депортирует иностранцев, а жителям страны грозят тюремные сроки, если они нарушат правила карантина.

Как сообщало ИА REGNUM, агентство по надзору за выборами в Индонезии представляет данные о результатах мониторинга кампании региональных выборов 2020 года, которая длится уже десять дней.

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