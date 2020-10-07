Москва, , 15:56 — REGNUM Очередь из карет скорой помощи, фото которой было опубликовано ранее в соцсетях, связана с ростом числа заболевших COVID-19 с тяжёлой формой лечения. Об этом журналистам заявил главврач больницы в Коммунарке Денис Проценко.

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«Да, в настоящий момент наблюдается рост заболевших, в том числе и с тяжелыми формами течения, требующими стационарного лечения, именно поэтому машины скорой помощи, бывает, скапливаются перед приемным отделением больницы», — сказал Проценко.

По его словам, в больнице по состоянию на утро 7 октября лечатся 645 пациентов, из которых 104 в отделении реанимации.

Проценко подчеркнул, что ещё недавно тяжелых было не так много, а сегодня это число увеличивается: «На данный момент у нас 22 пациента находятся на ИВЛ».

Врач призвал адекватно оценивать реалии, в которых сегодня живут люди, и напомнил, что ношение масок, переход на «удалёнку» и отказ от посещения массовых мероприятий являются простыми, но важнейшими мерами для недопущения распространения коронавируса.