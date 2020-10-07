Курган, , 15:55 — REGNUM В Курганской области ряд медицинских работников переводят на 2/3 оклада. Соответствующий документ появился в социальных сетях и вызвал массу возмущений пользователей, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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Департамент здравоохранения Курганской области опубликовал официальное пояснение. Появившийся в социальных сетях документ — это письмо, адресованное руководителям санаторно-курортных организаций, с предложением проанализировать штат сотрудников и их загруженность в условиях ограничения работы санаториев.

Если в санаториях есть сотрудники, у которых из-за пандемических ограничений сократился объём работы, то им предлагается перейти в районные поликлиники, больницы, скорую помощь, либо перейти на 2/3 оклада.

«У тех сотрудников, которые работают в полноценном режиме в период пандемии, зарплата не уменьшится. Она может вырасти в связи с дополнительными выплатами и нагрузкой», — поясняют в департаменте здравоохранения.

Предполагается, что привлечённые санаторные кадры разгрузят напряженную обстановку в медучреждениях во время пандемии коронавируса и сезонной эпидемии ОРВИ.