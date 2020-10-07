Тбилиси, , 15:54 — REGNUM В Грузии медицинским работникам, которые включены в борьбу с пандемией коронавируса, будет повышена заработная плата на 50%. Об этом, как сообщает пресс-служба министерства здравоохранения страны, 7 октября на брифинге сообщила глава минздрава Грузии Екатерина Тикарадзе.

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«Сегодня будет принято постановление, согласно которому всем врачам, которые активно участвуют в этом процессе, будет выплачиваться 50-процентная надбавка к зарплате», — сказала Тикарадзе.

Она отметила, что уже проведены расчёты повышенных зарплат. Их будут получать как врачи, так и медсестры, которые работают с пациентами с коронавирусом. Всего в Грузии, по словам главы минздрава, 70 таких учреждений.

Стоит отметить, что, по официальным данным, в Грузии на 7 октября выявили 9753 носителя коронавируса. Активных случаев — 4518. В течение последнего месяца количество выявленных за сутки случаев заражения SARS-CoV-2 выросло на порядок.

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