Владикавказ, , 15:43 — REGNUM В Северной Осетии в последние недели наблюдается по 35−39 новых выявленных носителей коронавируса в день. По показателю суточного прироста числа заболевших республика приближается к уровню начала июня 2020 года.

В настоящее время численность заразившихся коронавирусом за все время пандемии достигла 6104 человек, сообщили в управлении Роспотребнадзора по региону. Выздоровел за это же время 5231 человек. Число случаев летального исхода составляет 70, что является пятым показателем в СКФО.

По данным минздрава республики, в госпиталях получают лечение 466 человек. Состояние 36 пациентов оценивается как тяжелое, девять из них подключены к аппаратам ИВЛ.

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