Казань, , 16:02 — REGNUM В Татарии увеличилось количество обращений родителей школьников, обеспокоенных слухами о резком увеличении заболеваемости ОРВИ и гриппа. Кроме этого, появилась информация о переходе школ на дистанционное обучение. Минобразования республики заверяет, что образовательный процесс продолжается в традиционном формате, сообщает пресс-служба ведомства.

Карантин Татьяна Раджабова © ИА Красная Весна

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На осенние каникулы дети отправятся со 2 по 8 ноября. По всей республике на карантин в настоящее время закрыли 11 классов в 8 школах Казани. В других районах и муниципалитетах региона на карантин ни один класс не закрывали. Полностью закрытых школ на карантин в Татарии нет. В республике ежедневно отслеживается число классов и детей, переходящих на дистанционное обучение из-за роста простудных заболеваний.

ИА REGNUM ранее сообщало, в конце сентября в 15 школах Татарии на карантин по ОРВИ закрывали 20 классов, большинство из них — в Казани.

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