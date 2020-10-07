Москва, , 15:39 — REGNUM В России 22 октября впервые пройдёт студенческий туристический конгресс. В связи с осложнением ситуации по коронавирусу мероприятие пройдет в онлайн-формате, сообщили в Ростуризме.

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В работе конгресса примут участие более 3 тыс. студентов из всех регионов России. Главная задача мероприятия — популяризация и повышение престижа профессий туризма.

На конгрессе обсудят стратегию развития туризма в России до 2035 года, проектирование турпродуктов, цифровизацию туризма и т.д. Также будет дан старт конкурса предложений студентов в Национальный проект развития туризма.

Как сообщало ИА REGNUM, второй этап программы кешбэка за туры по России стартует 15 октября 2020 года.

Подробности: Ростуризм объявил дату старта второго этапа программы кешбэка