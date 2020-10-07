Екатеринбург, 7 октября 2020, 15:43 — REGNUM Вандалы, снёсшие табличку в честь поэта Бориса Рыжего в Екатеринбурге, являются «сволочами», заявил один из друзей Рыжего, поэт Олег Дозморов.
Стенд был установлен 21 сентября 2020 года в районе Вторчермета. Позже знак свалили неизвестные.
«Сволочи. Ну что тут комментировать… Очень жаль. Видимо, Вторчермет остается Вторчерметом», — передаёт слова Дозморова РИА «Накануне».
Как сообщало ИА REGNUM, жители отдали снесённый знак на хранение в библиотеку.
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