Стокгольм, , 15:33 — REGNUM Число летальных исходов от COVID-19 в Швеции за сутки увеличилось на девять человек. Такие данные 7 октября обнародовали представители Агентства общественного здравоохранения Швеции, которые отслеживают эпидемиологическую ситуацию в стране в круглосуточном режиме и предоставляют актуальную статистику.

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В общей сложности от COVID-19 в Швеции умерли 5 892 человека. Количество выявленных зараженных коронавирусной инфекцией составляет 96 677 человек. За последние 24 часа их число увеличилось на 532 человека.

По состоянию на 7 октября, согласно данным Шведского регистра интенсивной терапии, 23 пациента с тяжелой формой протекания COVID-19 в настоящий момент находятся в реанимационных отделениях и получают медицинскую помощь. Всего за время пандемии в стране интенсивной терапии подверглись 2 622 пациента.