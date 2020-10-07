Москва, , 15:30 — REGNUM Растет количество жителей России, которые плохо относятся к Украине. Если в сентябре 2019 года о негативном отношении говорили 21% граждан РФ, то в августе 2020 года — 43%, приводит результаты исследования «Левада-центр».

Постмайданная Украина Torange.biz

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Хорошо относятся к Украине почти половина российских граждан (48%). Затруднились дать ответ 8% опрошенных. По мнению 51%, Россия и Украина должны быть независимыми, но дружественными государствами — с открытыми границами, без виз и таможен.

В том, что отношения должны быть такими же, как с другими государствами — закрытые границы, визы и таможни, — уверены 30%. Только 16% полагают, что Россия и Украина должны объединиться в одно государство.

Опрос проведен 20−26 августа 2020 года. Опрошен 1601 гражданин старше 18 лет в 50 субъектах РФ. Статпогрешность с вероятностью 0,95 не превышает 3,4%.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее российский президент Владимир Путин заявил, что снять санкции с Украины просто так невозможно, потому что это была ответная мера.

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