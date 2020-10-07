Саранск, , 15:26 — REGNUM Глава Минздрава Мордовии Олег Маркин ранее начал вакцинацию двухкомпонентной прививкой от коронавируса. Спустя пять дней он рассказал о своем самочувствии, сообщает региональный оперативный штаб.

По его словам, за прошедшее время ни разу не было зафиксировано подъема температуры, насморка и боли в горле также министр не заметил.

«Самочувствие — супер. С моим здоровьем все в порядке… Через неделю мне предстоит вторая прививка», — заявил чиновник.

Как сообщало ИА REGNUM, глава минздрава Мордовии был вакцинирован 2 октября вместе с группой врачей, которые выразили желание сделать прививку от коронавируса. Перед процедурой министра смотрел терапевт, затем пациенту измерили давление, проверили слизистые и кожные покровы. Маркин рассказал журналистам, что вакцинироваться от коронавируса можно через 30 дней после прививки от гриппа и пневмококка, накануне не рекомендуется употреблять алкоголь. Второй компонент препарата будет вводиться через 21 день. Он говорил, что врачам прививку сделали накануне и ни у кого из них «даже температура не поднялась».