Черкесск, , 15:24 — REGNUM В Карачаево-Черкесии число подтвержденных случаев заражения коронавирусной инфекцией увеличилось еще на 82. По состоянию на 10:00 7 октября общее количество носителей коронавируса за все время пандемии достигло 7596 человек.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус наступает: в России ужесточают меры — все новости»

В настоящее время «активными» пациентами считаются 2627 человек, такие данные приводит 7 октября федеральный оперативный штаб. По данным минздрава республики, госпитализированы из них 466 человек. Состояние остальных позволяет им лечиться амбулаторно. Из числа госпитализированных 23 пациента находятся в тяжелом состоянии, они помещены в отделения реанимации. Восемь больных находятся на ИВЛ.

Число выздоровевших выросло за минувшие сутки на 19 человек. Общее количество пациентов, сумевших преодолеть болезнь, достигло 4940 человек. Скончались за все время в КЧР 29 больных. Это наименьший показатель в СКФО.

Читайте также: В Карачаево-Черкесии число носителей коронавируса продолжает расти