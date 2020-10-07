Сальский район, Ростовская область, , 15:22 — REGNUM В Ростовской области скончались два врача-онколога. По некоторым данным, ранее они получили положительный результат теста на коронавирус.

Медики работали в поликлинике центральной районной больницы в Сальске, пишет портал 1rnd.ru. Информацию об их кончине интернет-изданию подтвердили их коллеги. Официального сообщения по данному факту нет.

ИА REGNUM напоминает, что только в августе 2020 года в Ростовской области, предположительно от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией, скончались врач отделения скорой медицинской помощи БСМП Игорь Бец, главврач гинекологической больницы Новочеркасска 75-летняя Галина Криворучко. В июле ушёл из жизни главный внештатный реаниматолог-анестезиолог региона Игорь Дударев.

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