Санкт-Петербург, , 15:29 — REGNUM В Петербурге сотрудники службы собственной безопасности Главка МВД обнаружили «мертвые» души, которые обогатили начальника кадровой службы УМВД полиции по Кировскому району города более чем на 2 млн рублей. Об раскрытии мошеннической схемы 7 октября сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Главное управление МВД России по Санкт-Петербургу и Ленобласти Дарья Драй © ИА REGNUM

Как удалось выяснить, в штате отдела по работе с личным составом УМВД России с 2017 года числятся двое инспекторов, которые фактически не работают, а их зарплатные банковские карты оказались в распоряжении руководителя кадровой службы района — помощника по работе с личным составом начальника УМВД.

«По оперативным данным, с января 2017 года по июль 2020 года кадровик района в общей сложности сняла с этих карт более 2 миллионов рублей и распорядилась ими в личных целях», — говорится в сообщении.

Материалы проверки были переданы в районный следственный комитет, где возбудили уголовное дело по части 3 статьи 159 УК РФ («Мошенничество»).

"Сегодня оперативники УСБ задержали помощника начальника УМВД России и доставили его в следственные органы для проведения процессуальных действий», — уточнили в ведомстве.

По данному факту начата служебная проверка.