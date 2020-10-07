Уппсала, Швеция, , 15:40 — REGNUM Администрация Уппсальской академической больницы прекращает оказание плановой медицинской помощи. Решение было принято в связи с возросшим распространением коронавирусной инфекции. Об этом 7 октября сообщило новостное издание SVT Nyheter.

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"Осуществление всех услуг по медицинскому уходу и лечению, которые не являются необходимыми, приостанавливается», — заявил представитель медицинского учреждения Фредрик Сунд.

Министр регионального здравоохранения Малин Сьёберг Хёгрелл сообщила в социальных сетях, что сотрудники двух отделений Уппсальской академической больницы заражены коронавирусом. Она подчеркнула, что администрации пока не ясно, заразился ли персонал на работе или в другом месте.

По его словам, количество людей с диагнозом COVID-19, поступающих в больницу, также продолжает расти. За последние сутки медики приняли порядка 20 пациентов.