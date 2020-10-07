Магнитогорск, Челябинская область, , 15:18 — REGNUM В Магнитогорске Челябинской области жители дома на улице Пионерской могут забрать из квартир свои личные вещи. Об этом говорится в объявлении на сайте мэрии.

Сделать это можно в сопровождении сотрудников МЧС в фиксированное время. 7 октября это с 16:00 до 18:00, а 9-го — с 10:00 до 12:00. В мэрии отметили, что сейчас дом отключён от коммуникаций. Его обследуют на предмет повреждений.

Как сообщало ИА REGNUM, пожар в четырёхэтажке возник ночью. Горела крыша здания. Были эвакуированы 44 жильца, в том числе восемь детей.

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