Стокгольм, , 15:23 — REGNUM Местные власти южного региона Швеции Сконе фиксируют повышенное распространение коронавирусной инфекции среди граждан. Подчеркивается, что это никак не связано с тем, что все больше людей проходят тестирование на SARS-CoV-2. Об этом 7 октября сообщило новостное агентство SVT Nyheter.

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По словам Альфа Йонссона, отвечающего за сферу здравоохранения Сконе, регион столкнулся с ростом числа заразившихся SARS-CoV-2. Осенью жители региона стали халатнее относится к строгому соблюдению существующих рекомендаций по соблюдения социальной дистанции и личной гигиены.

По последним данным, в Сконе за время пандемии было выявлено 6 226 случаев заражения коронавирусом. Три пациента в тяжелом состоянии находятся в палате интенсивной терапии, еще 12 человек получают медицинскую помощь в обычных палатах.