Санкт-Петербург, , 15:19 — REGNUM Средняя зарплата врача в Петербурге в 2021 году превысит 117 тыс. рублей в месяц. Об этом сообщили в Смольном на заседании городского правительства 7 октября, передает корреспондент ИА REGNUM. При этом заработок среднего и младшего медицинского персонала в следующем году, по мнению чиновников, приблизится к 60 тыс. рублей в месяц.

В целом территориальная программа обязательного медицинского страхования (ОМС) в Петербурге в 2021 году обойдется почти в 113 млрд рублей. Это на 2,4% больше показателя 2020 года. Власти признали, что год пандемии коронавируса оказался для петербургской системы ОМС «очень непростым», внеся изменения в структуру расходов.

«Однако можно с уверенностью сказать, что система ОМС справилась, сохранив все показатели финансирования и даже продемонстрировав рост объемов и затрат», — отчитались в Смольном.

В 2022 году ожидается, что программа ОМС обойдется в 129 млрд рублей, в 2023 году — в 135,6 млрд рублей.

В среднем на одного пациента в следующем году в Петербурге собираются тратить 19 464 рубля, в то время как в среднем по России на него приходится меньше 13 тыс. рублей.

В следующем году территориальный фонд ОМС планирует получить 95 млрд рублей из Федерального фонда, а в 2022 год эта сумма должна увеличиться до 101,6 млрд, к 2023 году — до 107,7 млрд рублей.

Объем трансферта из петербургского бюджета в эти годы не изменится: это 18,4 млрд рублей. И еще около 8−9 млрд рублей фонд собирается получить за счет межтерриториальных расчетов и прочих поступлений.

На борьбу с онкологией в 2021 году пойдет 12,4 млрд рублей, что на 1,2 млрд больше, чем в 2020-м. Расходы на оказание высокотехнологичной помощи также вырастут с 12,1 млрд до 12,7 млрд рублей.

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