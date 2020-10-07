Лондон, , 15:11 — REGNUM За пять лет с момента релиза в игре Prison Architect было построено почти девять миллионов тюрем. Об этом сообщалось 6 октября на YouTube-канале издательства Paradox Interactive.

В честь празднования годовщины Prison Architect сделали временно бесплатной в Steam. Акция продлится до 11 октября 2020 года.

Напомним, Prison Architect — это симулятор строительства тюрьмы от британской студии Introversion Software. Его релиз состоялся 6 октября 2020 года.

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