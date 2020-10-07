Махачкала, , 15:07 — REGNUM Бывший руководитель отдела Пенсионного фонда в Ногайском районе Дагестана помог своей знакомой оформить неположенную ей пенсию. В отношении него возбуждено уголовное дело, сообщили ИА REGNUM 7 октября в пресс-службе прокуратуры республики.

Установлено, что в 2016 году подозреваемый организовал назначение жительнице Ногайского района досрочной пенсии по старости. При этом он знал, что выплаты ей не положены, а представленные ею копии поддельных документов содержат ложные сведения. В итоге женщина в период с февраля 2017 по июль 2020 года получила около 290 тыс. рублей.

Уголовное дело в отношении фигуранта возбуждено по статье о злоупотреблении должностными полномочиями.

Отметим, что аферы с пенсиями по старости и инвалидности являются довольно распространенным в Дагестане видом преступлений. Так, ранее была осуждена жительница села Чагоротар Хасавюртовского района, которая несколько лет получала пенсию за умершего мужа. Незаконный «заработок» мошенницы составил порядка 1,2 млн рублей.

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