Екатеринбург, , 15:22 — REGNUM Неизвестные хулиганы осквернили мемориальный стенд, установленный в память о поэте Борисе Рыжем. Об этом сообщили неравнодушные жители.

Как передаёт РИА «Накануне», вандалы повалили стенд, размещённый у дома на улице Титова, где некоторое время жил поэт.

Неравнодушные жители не остались в стороне и прислонили сваленный знак к дому. После этого они отнесли стенд в ближайшую библиотеку.

Как сообщало ИА REGNUM, памятный знак установили совсем недавно, 21 сентября 2020 года.

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