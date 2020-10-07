Москва, , 15:04 — REGNUM Посетителей столичных торгово-развлекательных центров «Хорошо!», «Гагаринский» и «Океания» оштрафовали за несоблюдение масочного режима. Об этом сообщает телеграм-канал «Оперштаб Москвы».

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"Столичная полиция совместно с сотрудниками ОАТИ выявила нарушения масочного режима посетителями торговых центров. Всего было составлено 53 административных протокола по статье 3.18.1 КоАП Москвы», — говорится в сообщении.

Отмечается также, что за каждое нарушение масочного режима предусмотрен штраф размером в 4000 рублей.