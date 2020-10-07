Ижевск, , 14:58 — REGNUM В Удмуртии стимулирующие выплаты за сентябрь на фоне роста числа случаев заражения коронавирусом получат более 4,5 тыс. медицинских работников. Об этом заявил глава республики Александр Бречалов в ходе прямого эфира в социальной сети.

В частности, около 1,2 тыс. медиков, которые непосредственно контактировали с зараженными коронавирусом в условиях стационаров, 220 сотрудников службы скорой помощи. В предыдущие месяцы стимулирующие выплаты начислялись в отношении около 3 тыс. медиков республики.

Кроме того, в регионе продолжают действовать республиканские меры поддержки врачей, которые борются с коронавирусом. Около 260 медработников в настоящее время проживают в гостиницах, 10 автомобилей автопарка главы и правительства Удмуртии развозят врачей, как участковых педиатров, так и терапевтов больниц.

Как сообщало ИА REGNUM, в Удмуртии по состоянию на 6 октября на больничном находится 1681 медицинский работник, из них 1255 специалистов работают в поликлиниках, 426 — в больницах. Из общего числа медиков на больничном: 547 врачей, 941 сотрудник учреждений из числа среднего медицинского персонала, 193 — младшего медицинского персонала.