Лос-Анджелес, США, , 14:49 — REGNUM Разработчики из Riot Games показали новую карту для своего многопользовательского шутера Valorant. Трейлер с демонстрацией её особенностей опубликовали 6 октября на официальном YouTube-канале проекта.

Новая карта будет называться Icebox, на ней расположен заснеженный морской порт. Сообщается, что она появится в игре одновременно с выходом «третьего акта».

Напомним, Valorant — это многопользовательский тактический шутер от американской студии Riot Games. В нём геймеры управляют агентами, обладающими различными сверхспособностями.

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