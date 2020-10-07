Москва, , 15:08 — REGNUM Посетители трёх столичных торгово-развлекательных центров (ТРЦ) будут оштрафованы за несоблюдение масочного режима. Об этом сообщает оперативный штаб Москвы.

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Отмечается, что штрафы будут выписаны посетителям ТРЦ «Хорошо!», «Гагаринский» и «Океания». В общей сложности на трёх этих объектах было составлено 53 административных протокола по статье 3.18.1 КоАП Москвы (Нарушение требований режима повышенной готовности в Москве — прим. ИА REGNUM).

За каждое нарушение предусмотрен штраф в 4 тыс. рублей.

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