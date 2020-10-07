Джакарта, , 14:42 — REGNUM Индонезийская компания PT Bio Farma была назначена правительством для закупки вакцины от COVID-19, сообщает Kompas.

Вакцина Torange.biz

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В процессе закупки вакцин компанией Bio Farma, тип и количество может определяться в соответствии с заданием, установленным министром здравоохранения Индонезии.

Согласно указу президента Индонезии Джоко Видодо, компания Bio Farma может сотрудничать с предприятиями и учреждениями как дома, так и за рубежом, чтобы закупить вакцину.

Как сообщало ИА REGNUM, глава национального агентства по борьбе со стихийными бедствиями Индонезии Дони Монарно заявил, что 17% граждан в стране не верят, что могут заразиться коронавирусом.

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