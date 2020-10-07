Вена, , 15:16 — REGNUM Вовлечение молодых людей в криминальный наркобизнес может стать одним из негативных последствий пандемии коронавируса. Об этом заявил заместитель директора Департамента МИД РФ по вопросам новых вызовов и угроз Алексей Рогов в ходе выступления на конференции ОБСЕ по борьбе с угрозой незаконного оборота наркотиков и утечкой химических прекурсоров.

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Он обратил внимание на то, что спровоцировать вовлечение молодёжи в преступления, связанные с наркотиками, могут такие негативные социально-экономические последствия пандемии, как спад экономики и потеря родителями работы. При этом теневой сегмент интернета в большей степени задействуется для сбыта наркотиков, появляются новые паттерны наркопотребления.

«Просматриваются также риски того, что вызванное социальной изоляцией депрессивное состояние у подростков может подстегнуть их к экспериментам с наркотиками», — приводит фрагмент выступления Рогова ТАСС.

Многие родители столкнулись с тем, что их детям нужна помощь медиков или психологов из-за употребления наркотиков. Но системы здравоохранения перегружены и с трудом способны дать эту помощь, добавил он.

Российский дипломат призвал все страны ОБСЕ объединить усилия, чтобы защитить молодёжь от наркотиков. Нужны незамедлительные скоординированные шаги, подчеркнул он.