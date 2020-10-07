Ростов-на-Дону, , 14:41 — REGNUM В Ростове-на-Дону коммунальные службы вновь приступили к дезинфекции общественных пространств. Усилить работу было решено после зафиксированного роста случаев заражения коронавирусом, передаёт ИА REGNUM.

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Дезинфекции подвергаются дороги, тротуары, остановки общественного транспорта, ларьки. очные павильоны, барьерные и пешеходные ограждения, малые архитектурные формы. Ежедневно свыше 160 единиц техники и более 2 тыс. человек обрабатывают также скверы, парки, урны и скамейки.

Санитарная обработка должна проводиться во всех многоквартирных домах не реже одного раза в сутки. Контроль осуществляют специалисты районных управлений жилищно-коммунального хозяйства.