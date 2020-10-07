Майкоп, , 14:39 — REGNUM Демографическая ситуация в Адыгее демонстрирует положительную динамику: за восемь месяцев 2020 года родилось больше человек, чем годом ранее, а умерло — меньше. Об этом в ходе планерного совещания правительства республики заявила вице-премьер региона Наталья Широкова.

По ее словам, за январь-август текущего года в Адыгее родилось 2793 ребенка, что на 103 больше, чем за восемь месяцев 2019 года. Умерло в республике за указанный период текущего года 3840 человек, что на 137 меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Коэффициент естественного прироста населения вырос с 3,8 до 2,9.

Вместе с тем Широкова доложила, что в Адыгее по итогам девяти месяцев 2020 года смертность от инсультов и инфарктов выше, чем в прошлом году.