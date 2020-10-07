Челябинск, , 14:36 — REGNUM В Челябинской области 29-летней гражданке предъявлено обвинение в нарушении Правил дорожного движения, повлекшем гибель 10-летнего мальчика. Об этом сообщает региональное управление СКР.

Следователи отмечают, что за рулём дама была пьяной. Кроме того, после ДТП она скрылась. Впрочем, её быстро поймали и водворил в изолятор. Теперь она отправлена под домашний арест.

Как сообщало ИА REGNUM, трагедия произошла 3 октября возле деревни Бутырки. Автоледи наехала на мотоцикл, на котором находились три ребёнка. Двое (11-летний и трёхлетний) выжили, а 10-летний погиб.

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