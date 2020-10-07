Элиста, , 14:34 — REGNUM В Республике Калмыкии за истекшие сутки подтверждено 76 случаев заражения коронавирусом. С начала пандемии число носителей инфекции перешагнуло рубеж в 7 тыс. человек, сообщили ИА REGNUM в министерстве здравоохранения республики 7 октября.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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В настоящее время в COVID-стационарах лечение получают 669 человек, из них в тяжёлом состоянии — 13 пациентов. На самоизоляции по месту жительства находятся 3 тыс. 930 жителей республики.

С начала пандемии положительный результат теста на коронавирус получили 7 тыс. 41 житель Калмыкии, выздоровели — 4 тыс. 82 носителя инфекции. Жертвами COVID-19 стали 77 человек.

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