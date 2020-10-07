Екатеринбург, , 14:46 — REGNUM В ходе второй волны новой коронавирусной инфекции в Свердловской области в основном болеют «социально активные» жители. Об этом заявил главный врач Ревдинской городской больницы (Свердловская область) Евгений Овсянников.

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В эфире портала «Ревда-инфо» Овсянников нарисовал портрет типичного больного COVID-19 в этом сезоне. Это работающий, «социально-активный» пациент от 35 до 45 лет.

«Подавляющее большинство — средний возраст», — отметил врач.

Как сообщало ИА REGNUM, на Среднем Урале подтверждено 30 342 случая заражения коронавирусом.

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