Брянск, , 14:27 — REGNUM В Брянской области по состоянию на 7 октября зарегистрировано 40 летальных случаев среди пациентов с COVID-19. Об этом ИА REGNUM сообщили в оперативном штабе.

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За последние сутки были подтверждены две смерти пациентов с коронавирусом.

За весь период наблюдения после выздоровления были выписаны 7913 человек, в том числе 53 — за последние сутки.

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