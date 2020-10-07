Брянск, , 14:24 — REGNUM В Брянской области 7 октября выявлено 84 новых случая заражения коронавирусом, сообщает ИА REGNUM по данным федерального оперативного штаба. Это на два теста больше, чем было подтверждено за предыдущие сутки.

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Всего в области зарегистрировано 9913 носителей вируса. После выздоровления были выписаны 7913 пациентов, в том числе 53 человека — за последние сутки.

За весь период скончались 40 человек. За последние сутки подтверждено два новых летальных случая.

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