Санкт-Петербург, , 14:26 — REGNUM Санкт-Петербургский государственный университет с понедельника, 12 октября, переходит на дистанционную форму обучения в связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции. Об этом 7 октября сообщила университетская интернет-газета iUni.

Главное здание СПбГУ Дарья Драй © ИА REGNUM

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"СПбГУ уходит в онлайн-режим на месяц. Это связано с ростом числа заражений коронавирусом», — говорится в сообщении.

По данным источника, решение о переходе на «дистанционку» было принято на совещании руководителей факультетов и институтов с проректорами СПбГУ Мариной Лавриковой и Еленой Черновой.

Студентов и преподавателей СПбГУ уже начали информировать о предстоящем уходе в онлайн-режим.

Напомним, 6 октября Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет «ЛЭТИ» имени В. И. Ульянова официально объявил о переходе с 8 октября на дистанционное обучение, которое продлится до 1 ноября.

С 1 сентября вузам Петербурга разрешили работу в очном формате. Однако с тех пор ситуация с коронавирусом резко ухудшилась. За последние сутки в городе зафиксировано 456 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией.

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