Москва, , 14:17 — REGNUM Стоимость вакцины от новой коронавирусной инфкекции для граждан России и для находящихся должна быть символичная или вовсе равняться нулю, заявил корреспонденту ИА REGNUMтоп-менеджер ИАЦ «Альпари» Андрей Лобода.

«Объявленная цена в 1000 рублей — это высокая и порой неподъемная сумма для пенсионеров и других категорий населения в группе риска.

Как только новая вакцина пройдет все этапы и начнется ее коммерческий запуск, важно сделать ее абсолютно доступной для всех желающих российских граждан. Эффективность препарата будет на виду, социальный эффект колоссальный.

Окупить расходы государство сможет на экспортных поставках. Уже есть более 1 млрд заказов из густонаселённых стран мира.

При достойной информационной кампании зарубежные поставки вакцины могут принести около 50 млрд долларов российскому бюджету.

Но в целом подсчитывать неполученную прибыль неэтично и некорректно. Важно, чтобы ожидаемый препарат действительно стал эффективным», — высказал свое мнение эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным ФАС, предельная отпускная цена российской вакцины от коронавируса не превысит 1 тыс. рублей за одну дозу.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус наступает: в России ужесточают меры — все новости»

Читайте также: ФАС: вакцина от коронавируса будет не дороже 1 тыс. рублей