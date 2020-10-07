Ижевск, , 14:15 — REGNUM В Удмуртии ограничения по проведению массовых мероприятий сохраняются до 15 ноября. Об этом заявил глава республики Александр Бречалов в прямом эфире в социальной сети.

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Он уточнил, что максимально будет сокращено проведение массовых мероприятий в помещениях на фоне роста числа случаев заражения коронавирусом.

Глава республики в очередной раз призвал граждан старше 65 лет и с хроническими заболеваниями стараться сокращать контакты, даже с родственниками, и воздержаться от посещения мест массового скопления людей.

Как сообщало ИА REGNUM, в Удмуртии по состоянию на 7 октября выявили 117 новых случаев заражений коронавирусом. Накануне сообщалось о 110 новых носителях SARS-CoV-2. Общее число подтвержденных в регионе заражений выросло до 6159 случаев.

За минувшие сутки скончались трое жителей республики.

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