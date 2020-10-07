Брюссель, , 14:15 — REGNUM Власти бельгийской столицы Брюсселя приняли решение закрыть на месяц кафе и бары в рамках мер по борьбе с COVID-19, сообщает 7 октября издание La Dernière Heure.

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Вместе с тем отмечается, что рестораны останутся открытыми при соблюдении установленных мер — они должны будут закрываться не позднее 23:00, за одним столом могут сидеть до четырёх человек.

Напомним, ранее сообщалось, что власти Бельгии ужесточают «коронавирусные» ограничения с конца недели из-за всплеска заболеваемости COVID-19.

В стране будут серьезно ужесточены правила социального дистанцирования, в частности будет введен запрет на собрания более четырех человек. Также будет ограничена работа баров.