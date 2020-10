Роквилл, США, , 14:13 — REGNUM Игры Prey, Dishonored и Wolfenstein могут выйти на консоли Xbox Series X. Об этом 7 октября сообщает «Игромания», ссылаясь на информацию рейтингового агентства ESRB.

Вероятно, на Xbox Series X выйдут сборники игр Dishonored & Prey The Arkane Collection и Wolfenstein Alt History Collection. Суммарно в них войдут восемь проектов: Dishonored, Dishonored 2, Dishonored: Death of the Outsider, Prey, Wolfenstein: New Order, Wolfenstein: The Old Blood, Wolfenstein: The New Colossusи Wolfenstein: Youngblood.

Напомним, недавно Microsoft выкупила компанию Zenimax. Таким образом, теперь ей принадлежат права на Prey, Dishonored и Wolfenstein.

