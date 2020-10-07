Мадрид, , 14:13 — REGNUM На территории провинции Мадрид существует сразу несколько муниципалитетов, которых не затронула пандемия коронавируса. Об этом сообщает испанское издание El Pais.

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Речь идёт о муниципалитетах Ла-Ируэла, Робледильо-де-ла-Хара, Наварредонда-и-Сан-Мамес, Сомосьерра и Оркахо-де-ла-Сьерра.

«Мне очень комфортно вдали от коронавируса, хотя веселья мало. Вы не можете приближаться к людям, и вы должны носить маску», — говорит 75-летний Хосе Санс.

Издание отмечает, что все эти территории с населением около сотни жителей находятся в горах Мадрида, где наблюдаются традиционно низкие температуры воздуха. Весь досуг здешних жителей, преимущественно пенсионеров, составляет игра в карты либо прогулки.